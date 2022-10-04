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Псковские театралы получили приз «За отражение абсурда современной жизни»

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина завоевал призы VII Всероссийского театрального фестиваля «Русская комедия», проходящего в Ростове-на-Дону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Жюри во главе с народным артистом России Александром Домогаровым присудило спектаклю Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» специальный приз «За отражение абсурда современной жизни» и диплом фестиваля в номинации «Лучший актерский ансамбль» артистам Сергею Скобелеву, Андрею Кузину и Исламу Галиуллину, исполняющим роли курьеров.

Фестиваль «Русская комедия» стремится объединить на одной сцене лучшие спектакли комедийного жанра, ведет поиск новых театральных форм и идей в постановке произведений русской классической драматургии и современных авторов. Впервые фестиваль состоялся в Ростове-на-Дону в 1994 году. В программе также участвуют: Московский академический театр имени Вл. Маяковского, Театр имени Моссовета, театры из Оренбурга, Астрахани, Саратова, Нижнего Новгорода, Смоленска, Перми, Ставрополя, Омска и другие.

В Пскове спектакль «Сережа очень тупой» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева можно будет увидеть 28, 29 октября и 12, 19, 23 ноября. Подробности и билеты на официальном сайте театра.

Напомним, что 13 октября Псковский театр драмы также участвует в XXXII Международном театральном фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге со спектаклем режиссера Антона Федорова «Морфий».