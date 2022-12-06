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«Беседка»: Актриса Александра Кашина о премьере спектакля «Пигмалион». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 декабря. В гости к ведущей Дины Дабришюте пришла актриса Псковского драмтеатра Александра Кашина.

Разговор был посвящен премьере спектакля «Пигмалион». Первые показы пройдут на большой сцене театра 10, 11 и 18 декабря. Также премьерный спектакль войдет в новогоднюю афишу и будет представлен зрителям 2 и 3 января.

Что это будет: очередной эксперимент над классикой или мы увидим театр в самом привычном для псковичей понимании? Как английская пьеса стала русской? Смогут ли в одной постановке ужиться комедия и мелодрама?