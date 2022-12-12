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Артисты ледового шоу «Отважная Герда» пригласили псковичей на спектакль

Артисты ледового шоу «Отважная Герда» пригласили псковичей на спектакль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Мы приглашаем вас на самое зрелищное ледовое шоу. Вас ждет новогодняя сказка, наполненная чудесами. Вы встретитесь со своими любимыми героями и получите новые, яркие впечатления и эмоции», - рассказали исполнительница роли Герды Арина Рощупкина и исполнитель роли Нового года Сергей Кондратюк.

Спектакль по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» покажут в Пскове 27 и 28 декабря. Билеты доступны по ссылке.