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Сцена / Спектакли

Ледовое шоу «Отважная Герда» покажут в Пскове 27 декабря

27.12.2022 11:10|ПсковКомментариев: 0

Ледовое шоу «Отважная Герда» покажут в Пскове сегодня, 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По задумке режиссера ледового шоу, Дед Мороз и Снегурочка не могут начать праздник, они ждут прихода мальчика Нового года. Снежная Королева похитила и заколдовала его.

«Герда хочет помочь Деду Морозу со Снегурочкой, её ждут приключения и трудности. Она найдёт друзей и помощников — это ребята, которые пришли на представление! Пингвины и даже медведи! Все помогают ей вернуть Новый год на праздник. Герда спасает Новый год от колдовства Снежной Королевы. Они вместе приходят на праздник к ребятам, зажигают новогоднюю елку. Наступает счастливый Новый год с песнями, танцами, народными забавами», - рассказали в ТКД.

В фойе Ледового дворца создадут новогодние фотозоны. Начало шоу в 19.00. Осталось несколько билетов, которые можно приобрести по ссылке.

Теги: #ледовый дворец #зима
Источник: Псковская Лента Новостей
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