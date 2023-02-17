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Сотый показ бэби-спектакля «Год Жирафа» состоится в Псковском театре драмы

Сотый показ спектакля для самых маленьких «Год Жирафа» режиссера Александры Ловянниковой пройдет в субботу, 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Уже почти пять лет Псковский театр драмы знакомит с театральным искусством маленьких зрителей. «Год Жирафа» в 2018 году стал первым бэби-спектаклем театра, рассчитанным на аудиторию детей от 2-х до 6-ти лет. Сотый показ означает, что зрителями спектакля стали уже три тысячи человек. Такой значимый юбилей показывает, что спектакли для малышей пользуются большим спросом среди псковских семей. В связи с этим в 2021 году руководство Псковской драмы приняло решение организовать специальное пространство для показа бэби-спектаклей со своим репертуаром – «Маленький театр».

«Год Жирафа» – интерактивный спектакль, в котором в руках артистов «оживают» игрушки. «В бэби-театре есть те же самые приметы, как и в театре для взрослых. Есть выставленный свет, есть декорации, есть реквизит, есть костюмы, есть актеры, есть музыканты – всё как в театре для взрослых, просто размер немного уменьшен. И все это накрыто шатром, чтобы мы почувствовали себя как в детстве, когда накрывались одеялами и сидели “в домике”», – говорит режиссер спектакля Александра Ловянникова.

В спектакле заняты артисты театра Анна Шуваева, Ксения Чехова и Даниил Иванов. Музыкант Егор Бурыкин сопровождает действие звуками, музыкальное оформление спектакля создается в режиме реального времени, и маленькие зрители принимают участие в этом процессе.

Александра Ловянникова – режиссер, художник, актриса, выпускница РАТИ (ГИТИС), номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв». Поставила несколько десятков спектаклей в разных театрах страны, рассчитанных как на детскую, так и на взрослую аудиторию. В Псковском театре драмы идут два бэби-спектакля режиссера – «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра».

Спектакль «Год Жирафа» можно будет посетить как в феврале, так и в марте, и в апреле. В театре рекомендуют приобретать билеты заранее, так как их количество ограничено.

Подробности о спектакле и билеты на сайте.