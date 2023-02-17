Премьерный спектакль «Утиная охота» мастерской театрального искусства показали в Пскове

Премьерный спектакль «Утиная охота» Мастерской театрального искусства при Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина прошёл в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил художественный руководитель мастерской, артист драмтеатра Анатолий Кузьмин.
Фото здесь и далее: Мастерская театрального искусства / Псков
Театральная мастерская возникла из курсов актёрского мастерства при Псковском драмтеатре, в ней занимаются люди без специального образования.
«Изначально это были просто годичные актёрские курсы на базе театра. Но этот набор так сплотился, что они решили остаться, мы выпустили спектакль и почувствовали себя студией-мастерской, маленьким театром при театре», – рассказал Анатолий Кузьмин.
Худрук мастерской также объяснил выбор пьесы «Утиная охота» советского драматурга Александра Вампилова в качестве премьерного спектакля.
Анатолий Кузьмин также поделился своими наблюдениями о трудоспособности участников мастерской.
Кроме того, у театрального объединения появились планы и на постановку новых спектаклей.
«Принцип нашей мастерской - всё должно органично рождаться из рабочего процесса. Мы читаем новые пьесы, пока нацелились на Агату Кристи», – добавил худрук.