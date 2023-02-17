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Премьерный спектакль «Утиная охота» мастерской театрального искусства показали в Пскове

Премьерный спектакль «Утиная охота» Мастерской театрального искусства при Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина прошёл в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил художественный руководитель мастерской, артист драмтеатра Анатолий Кузьмин.

Фото здесь и далее: Мастерская театрального искусства / Псков

Театральная мастерская возникла из курсов актёрского мастерства при Псковском драмтеатре, в ней занимаются люди без специального образования.

«Изначально это были просто годичные актёрские курсы на базе театра. Но этот набор так сплотился, что они решили остаться, мы выпустили спектакль и почувствовали себя студией-мастерской, маленьким театром при театре», – рассказал Анатолий Кузьмин.

Худрук мастерской также объяснил выбор пьесы «Утиная охота» советского драматурга Александра Вампилова в качестве премьерного спектакля.

«Выбор материала – непростое занятие. Он должен цеплять режиссёра. Вообще на мой взгляд Вампилов и в целом советская драматургия – очень актуальная вещь. Сейчас у нас век онлайн-общения, и есть ощущение человеческого голода по советской душевности, лёгкое чувство ностальгии. В этом плане пьесы Вампилова отвечают этому внутреннему человеческому запросу. В нём есть и душевность, и честность, нет пафоса и морализма, присущего советской драматургии. Мы сформулировали для себя главную тему всего спектакля: наше общечеловеческое трагическое неумение жить. Научиться жизни практически невозможно, все совершают ошибки. Любой спектакль – диалог со зрителем. На мой взгляд, судя по отдаче, мы на одном языке поговорили с ними», – отметил он.

Анатолий Кузьмин также поделился своими наблюдениями о трудоспособности участников мастерской.

«Для меня это тоже был эксперимент. Люди без профессионального образования в какой-то степени может и уступают артистам, а с другой стороны дают свежее дыхание в наше театральное дело. Было интересно, как с их желанием можно взяться за такой серьёзный классический материал. Команда, которая сложилась, – очень трудоспособная, от процесса работы получали удовольствие, результат, на мой взгляд, очень достойный», – сказал он.

Кроме того, у театрального объединения появились планы и на постановку новых спектаклей.

«Принцип нашей мастерской - всё должно органично рождаться из рабочего процесса. Мы читаем новые пьесы, пока нацелились на Агату Кристи», – добавил худрук.