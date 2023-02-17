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Режиссер спектакля о событиях на Донбассе рассказала, что увидят псковичи в постановке

Народная артистка ДНР, режиссер спектакля «Я Zнаю праVду» о событиях на Донбассе последних лет Алла Ульянова рассказала, что увидят псковичи в постановке.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Все рассказы в спектакле из книги "Война в Донбассе: народная летопись" - реальные истории реальных людей. И мы рассказываем эти истории от себя. Все актеры, участвующие в постановке, переживали и переживают все эти события сами. Это прошло через нас! <...> А мы просто рассказываем правду», - рассказала Алла Ульянова.

Показы спектакля пройдут 27-28 февраля в 19:00 в Псковском областном театре кукол. Билеты: в кассе театра кукол и на сайте orbilet.ru.

Книга «Война в Донбассе: народная летопись» издана в июле 2017 года. В ней собраны воспоминания тех, кто пережил события на фоне боевых действий 2014-2017 годов. В спектакль включены также собранные режиссером Аллой Ульяновой истории жителей освобождённых населённых пунктов.

«Большие гастроли» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна организованны ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.