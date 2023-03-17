Сцена / Спектакли

Евгений Гришковец едет с гастролями в Псков

Известный артист, писатель, режиссер Евгений Гришковец приедет с гастролями в Псков в мае. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: Кинопоиск

На большой сцене театра он представит новую программу – монолог-концерт, в котором исполнит недавно написанные литературные произведения, и легендарный моноспектакль «Как я съел собаку», принесший ему большую популярность. Концерты состоятся 6 мая и 7 мая в 19:00.

Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра. Касса располагается в здании театра на улице Пушкина, 13 и работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30).