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Спектакль «Пиковая дама» в сотый раз показали на сцене псковского драмтеатра

Сотый показ спектакля «Пиковая дама» состоялся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

4 апреля 1906 года в Народном доме имени Пушкина открылся первый театральный сезон, а в 2023 году в этот день на сцене сыграли в юбилейный, сотый раз спектакль по повести Пушкина «Пиковая дама». Артистов и публику поздравили художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев и арт-директор Андрей Пронин. Зрителям вручили памятные подарки.

В театре напомнили, что «Пиковую даму» в 2017 году выпустил в Пскове режиссер Юрий Печенежский. Художник спектакля – заслуженный художник РФ Александр Стройло.

С момента премьеры спектакль посетили больше 11 тысяч зрителей. «Пиковая дама» – один из нескольких спектаклей-долгожителей псковского театра. «Старше» «Пиковой дамы» в репертуаре только «Соседи», «Цветаева и саксофон» и «Ионыч». Это второй спектакль в новейшей истории театра, дошедший до отметки в сто показов (первым стал бэби-спектакль «Год Жирафа», рассказали в театре.

В настоящее время роли исполняют: Александр Овчаренко (Германн), Мария Фомина (Елизавета Ивановна), Владимир Свекольников/Георгий Болонев (Чекалинский), Денис Кугай (Томский), Даниил Иванов (Нарумов), Анатолий Кузьмин/Ислам Галиуллин (Сурин).

В следующий раз спектакль «Пиковая дама» можно будет посетить 8 мая (на показ 6 апреля все билеты проданы).