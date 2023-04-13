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Показы мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу стартуют в Псковском кремле

Мультимедийный спектакль, посвященный великой русской правительнице княгине Ольге, начнут показывать на территории Довмонтова города Псковского кремля сегодня, 28 апреля. Увидеть спектакль можно будет до 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Уже сегодня начинается показ мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу. С 28 апреля по 9 мая Псковский кремль станет площадкой невероятного шоу», - сообщили в ТКД.

Билеты можно приобрести по ссылке, в том числе по Пушкинской карте.