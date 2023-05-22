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Псковская труппа отправится на Международный фестиваль петербургского ТЮЗа имени Брянцева

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Дядя Ваня» станет участником XXIV Международного театрального фестиваля ТЮЗа имени А. А. Брянцева, который стартовал в Санкт-Петербурге 24 мая, включив в свою программу более 20 спектаклей российских и зарубежных театров. Псковская труппа покажет «Дядю Ваню» Чехова в постановке Павла Зобнина 28 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Международный театральный фестиваль ТЮЗа имени А. А. Брянцева является одним из самых престижных театральных фестивалей России (ранее он носил название «Радуга»). Форум ведет свою историю с 2000 года. В 2023 году в нем примут участие российские театры из разных регионов: московский Театр кукол имени С. В. Образцова, Студия театрального искусства п/р Сергея Женовача (Москва), новосибирский театр «Глобус», Театр драмы им. Федора Волкова (Ярославль), Театр драмы им. А.В. Луначарского (Севастополь), Екатеринбургский ТЮЗ, Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина, Татарский академический театр имени Г. Камала из Казани, Буинский драматический театр, Воронежский ТЮЗ и другие, а также театры из Венгрии, Армении, Ирана, Ирака, Сербии, Турции, Казахстана, Белоруссии. Среди авторов спектаклей, представленных на фестивале, такие мастера, как Сергей Женовач, Алексей Франдетти, Анатолий Ледуховский, Олег Рыбкин, Александр Баргман, Павел Зобнин, Айдар Заббаров.

28 мая псковская труппа в 13:00 и 19:00 покажет спектакль «Дядя Ваня» на одной из площадок фестиваля – на Новой сцене имени Вс. Мейерхольда Александринского театра в Санкт-Петербурге. Премьера спектакля состоялась в Пскове в прошлом году. По итогам театрального сезона 2021/2022 «Дядя Ваня» вошел в лонг-лист лучших спектаклей страны Национальной театральной премии «Золотая маска». В ролях: Андрей Кузин (Войницкий), Сергей Скобелев (профессор Серебряков), Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» (Елена Андреевна, жена профессора), Георгий Болонев (доктор Астров), Александра Кашина (Соня), заслуженная артистка России Ирина Смирнова (Войницкая), заслуженная артистка России Надежда Чепайкина (Марина, няня), заслуженный артист России Виктор Яковлев (Телегин).

На спектакль «Дядя Ваня» в Санкт-Петербурге осталось в продаже несколько билетов на сайте Александринского театра.