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Спектакль «Казаки в Париже» покажут 4 июня в Зеленом театре в Пскове

Вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже» в исполнении Липецкого государственного театра танца «Казаки России» увидят зрители в Зеленом театре в Пскове 4 июня в 18:00. Вход по пригласительным билетам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Действие спектакля переносит зрителя в 1814 год, когда русская армия во главе с императором Александром Первым взяла Париж и русские войска и казаки вошли во французскую столицу.

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В ТКД рассказали, что в спектакле огромное жанровое разнообразие: звучание хора сочетается с электронной музыкой, некоторые сцены составлены из специфических звуков вёдер и дыхания, а главная героиня поёт оригинальные авторские джазовые композиции на французском языке. Всё это в сочетании с народной и современной хореографией и светотехническим шоу.

«По форме спектакль представляет собой мозаику, сложенную из множества эпизодов. Произведение не является исторической ретроспективой, скорее отражает пословицу "Сказка ложь, да в ней намёк" – намёк, основанный на картинах и воспоминаниях современников», - добавили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.