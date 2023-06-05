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Сцена / Спектакли

Мошенники создают фейковые сайты Псковского драмтеатра и грабят зрителей

13.06.2023 16:20|ПсковКомментариев: 0

Зрители Псковского театра драмы обнаружили три фейковых сайта, на которых продавались билеты якобы на мероприятия театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Причем цены на выставки и спектакли достигали четырех с половиной тысяч рублей, тогда как реальные цены в Псковском театре драмы варьируются от 200 до 900 рублей на спектакли, а вход в галерею «ЦЕХ» бесплатный.

Театр настоятельно просит своих зрителей покупать билеты только на официальных ресурсах, к которым относятся:

  • сайт театра drampush.ru;
  • сайты билетных операторов Orbilet, Kassir.ru, Яндекс: orbilet.ru, afisha.yandex.ru, pskov.kassir.ru;
  • сайт Пушкинского театрального фестиваля pushfest.ru.

Чаще всего мошенники отправляют ссылку на покупку билетов на ложных сайтах или сайтах-двойниках. Прежде чем нажать кнопку «Купить билет», следует убедиться, что вверху задан верный адрес сайта.

Офлайн билеты продаются только в кассе главного здания театра по адресу: ул. Пушкина, 13.

«Уважаемые зрители! Мы бы не хотели, чтобы мошенники смогли заработать на вашей любви к театру, будьте осторожны. До встречи в Псковском театре драмы», – добавили сотрудники.

Теги: #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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