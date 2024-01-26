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«Маленькие трагедии» Пушкина поставит Псковский драмтеатр

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина поставит на большой сцене Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина осенью. Об этом сообщил кинорежиссер, художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть определенная публика, которая любит моноспектакль. Их, конечно, не должно быть много, но для разнообразия театрального показа моноспектакли должны быть. Моноспектакли в этом году и ставить особо не будем. Мы как раз от них отказались в пользу Мольера, Пушкина. Мы будем ставить осенью "Маленькие трагедии" на большой сцене», – уточнил он.

Премьера спектакля состоится в конце октября - в начале ноября.

«Это не к нашему Пушкинскому фестивалю, а к фестивалю, который будет в Петербурге. Этот спектакль уже приглашен на всероссийскую премьеру в Петербург. Мы сыграем здесь два показа и сразу уедем в Петербург. Туда поедут наши "Маленькие трагедии". Это уже вопрос решенный. Нас уже позвали. Вот поэтому мы будем успевать к показу не только здесь, но и в Петербурге», – заключил Дмитрий Месхиев.