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Сцена / Спектакли

«Маленькие трагедии» Пушкина поставит Псковский драмтеатр

26.01.2024 15:24|ПсковКомментариев: 0

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина поставит на большой сцене Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина осенью. Об этом сообщил кинорежиссер, художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть определенная публика, которая любит моноспектакль. Их, конечно, не должно быть много, но для разнообразия театрального показа моноспектакли должны быть. Моноспектакли в этом году и ставить особо не будем. Мы как раз от них отказались в пользу Мольера, Пушкина. Мы будем ставить осенью "Маленькие трагедии" на большой сцене», – уточнил он.

Премьера спектакля состоится в конце октября - в начале ноября.

«Это не к нашему Пушкинскому фестивалю, а к фестивалю, который будет в Петербурге. Этот спектакль уже приглашен на всероссийскую премьеру в Петербург. Мы сыграем здесь два показа и сразу уедем в Петербург. Туда поедут наши "Маленькие трагедии". Это уже вопрос решенный. Нас уже позвали. Вот поэтому мы будем успевать к показу не только здесь, но и в Петербурге», – заключил Дмитрий Месхиев.

Пресс-портрет
Месхиев Дмитрий Дмитриевич Художественный руководитель Псковского драмтеатра - директор театра
Теги: #театр #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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