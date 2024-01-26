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Два премьерных показа спектакля «Мой не мой» прошли в Пскове с аншлагом

Премьера спектакля «Мой не мой» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 27 и 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

В качестве литературной основы театром была выбрана пьеса Андрея Иванова «С училища», написанная в 2016 году. Публика горячо встретила спектакль, отблагодарив постановщиков и труппу пятиминутной овацией и десятками отзывов в социальных сетях.

«Я бы хотел, чтобы в этом спектакле прозвучала мысль: “Думайте о том, что вы сделали и не вините окружающих в том, что с вами происходит. Думайте о тех, кто рядом, хорошо, а о себе хуже”. Зачастую мы сами загоняем себя в ужасные безвыходные ситуации, сами об этом горько жалеем, ищем выход и обвиняем в этом других людей или обстоятельства», – комментирует Дмитрий Месхиев.

Напомним, по сюжету преподаватель философии в ПТУ Сережа, слабохарактерный и нереализованный молодой человек, соглашается на пари: если он соблазнит свою ученицу Таньку, то получит деньги, чтобы начать новую жизнь. Спектакль получил подзаголовок «абьюз в 9-ти раундах».

Роль Таньки исполняет Ксения Чехова, роль Сережи делят артисты Александр Овчаренко (вышел к зрителю на показе 27 января) и Максим Митяшин (исполнил главную роль 28 января). Также в спектакле заняты: заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Георгий Болонев, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Алексей Ухов, Мария Кузьмина. На хангах играют музыканты Ярослав Погодин и Игорь Колосов.

Ксения Чехова так характеризует свою героиню Таньку: «Да, она учится в ПТУ, она гопница, и круг общения у нее, конечно, неблагополучный, но вместе с тем она кажется чистым человеком, она хочет, как и все, любить и быть любимой, счастливой, нужной. Но по ходу развития действия она выбирает абсолютно неверные пути достижения счастья и из наивной девочки превращается в тотальное зло».

«Мы все задаемся вопросами: что такое счастье? Что такое дружба? Что есть наши желания? Нужно ли этих желаний бояться или стоит наотмашь получать удовольствие, не оглядываясь? Эти вопросы мы задаем себе и стараемся на них ответить в спектакле», – рассказал Александр Овчаренко, исполнитель роли Сережи.

Премьера спектакля вызвала большой зрительский интерес и эмоциональный отклик аудитории: шквал положительных комментариев обрушился в социальных сетях. Зрители пишут о спектакле: «мощное впечатление», «сильный и стильный», «вызвал бурю эмоций», «жесткий», «острый», «заставляет задуматься», «черная комедия перерастает в настоящую драму в декорациях Пскова», «такой настоящей может быть только сама жизнь». Зрители особо отмечают игру актеров, саундтрек, сценографию, световое оформление, подмечают отсылки к реалиям Пскова и репертуару театра.

В команде с Дмитрием Месхиевым в создании спектакля участвовали заслуженный художник РФ, главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло, художник по свету Ильшат Саяхов, хореограф Илона Гончар. В спектакле звучат песни псковских исполнителей Лизы Матрешки, групп «Слезы счастья» и «Забавы простолюдина», композиции Игоря Колосова, музыка для ханга Марии Анисимовой и Ярослава Погодина.

Спектакль будет идти на большой сцене Псковского театра драмы, следующие показы намечены на 11, 13 февраля, 23 марта, 30 апреля и 1 мая.

Спектакль для зрителей 18+.