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Почему комедия «Влюбленные» становится более актуальной в России, объяснили артисты Псковского драмтеатра

Комедия «Влюбленные» Карло Гольдони на сценах России ставится редко, от чего и становится более актуальной, рассказали артист Псковского театра драмы Алексей Ухов и артистка Псковского театра драмы, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева в эфире радио ПЛН FM.

«Это про нас, это про сейчас, это про любовь - вот мое первое впечатление», - описал свои первые эмоции от спектакля Алексей Ухов.

В постановке будут показаны насущные проблемы людей, которые с годами не меняются. «Любовь есть любовь, боль есть боль, проблемы есть проблемы. Человек в любое время проживает эти ощущения одинаково», - подчеркнула Дарья Чураева.

Артисты отметили, что помимо истории любви Эуджении и Фульдженцио будут показаны и другие. Поэтому каждый зритель сможет попробовать узнать себя в героях пьесы и понять, как бы он хотел поступать в определенных ситуациях, а как нет.