Сцена / Спектакли

Худрук Ереванского театра: Пушкин не только русский, он - общий

«Специально делать спектакль армянским мы не старались. Но если вы там увидите что-то армянское - вы увидите там нас»,- рассказал о спектакле «Маленькие трагедии» Ереванского русского драматического театра художественный руководитель театра, режиссер спектакля Карен Нерсисян. Об этом с пресс-конференции в Псковском театре драмы 11 апреля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, Пушкин — это как воздух, как природа, Пушкин — это любовь. «И наша задача, моя лично, как постановщика спектакля, была сделать спектакль искренним. Мы не пытались специально придумать какие-то решения, ходы. Мы искренне шли за Пушкиным, вместе с Пушкиным. Старались ему соответствовать», - пояснил художественный руководитель театра.

«Так как мы по национальности армяне — это армянский спектакль. Но мы - театр Армении, играющий спектакль на русском языке. И я думаю, что Пушкин — не только русский, но и армянский, китайский, французский. Он общий», - заметил Карен Нерсисян.