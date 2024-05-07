Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы представил афишу на праздничные выходные

Псковский театр драмы приглашает псковичей и гостей города на спектакли в праздничные выходные с 9 по 12 мая. С четверга по воскресенье театр покажет спектакли, посвященные празднику Победы, комедии и представления для детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы

В День Победы в афише театра – спектакль-концерт «Случайный вальс», в программу которого вошли военные песни разных эпох. Их исполнят артисты Георгий Болонев, Максим Плеханов, Ксения Чехова. Показы «Случайного вальса» 9 мая посвящаются не только Дню Победы, но и 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы, песни на стихи которого также прозвучат со сцены.

Также 9 мая касса будет работать на час дольше, до 20:00.

С 10 по 12 мая труппа трижды представит свежую комедию «Влюбленные» по пьесе Карло Гольдони. Премьера спектакля вызвала теплый отклик у публики, зрители уже успели назвать комедию «спектаклем-антидепрессантом», «спектаклем-праздником». Напомним, главные герои «Влюбленных» – молодая пара Эуджения и Фульдженцио, чья любовь друг к другу так ревнива, мнительна и требовательна, что едва ли не каждое свидание заканчивается ссорой и скандалом, что и порождает комизм, и заставляет некоторых зрителей узнавать в персонажах себя. В главных ролях в спектакле – Алексей Ухов и обладательница премии «Золотая маска» Дарья Чураева.

В «Маленьком театре» 9 мая будет показан бэби-спектакль «Большое космическое путешествие», 11 мая и 12 мая – «Год Жирафа». Спектакли рекомендованы детям от 2-х до 6-ти лет.

Все спектакли доступны по «Пушкинской карте». Полная афиша Псковского театра драмы представлена на сайте.

