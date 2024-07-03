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Спектакль «Лягушки» приглашен на XV Международный театральный фестиваль «Александринский»

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина станет участником знакового театрального события – Международного фестиваля «Александринский», который в 15-й раз пройдет в Санкт-Петербурге с 30 августа по 8 октября. Пушкинский театр 24 сентября покажет спектакль «Лягушки» Никиты Кобелева по роману Мо Яня на Основной сцене Александринского театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы – первая в России постановка одного из главных произведений живого классика китайской литературы, нобелевского лауреата Мо Яня. Инсценировку романа написал арт-директор театра Андрей Пронин. Режиссером выступил Никита Кобелев, с нынешнего творческого сезона – главный режиссер Александринского театра. Художник спектакля – Нана Абдрашитова. Спектакль Псковской драмы стал заметным событием в культурной жизни страны – именно «Лягушки» открыли XXXIII фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Спектакль был в восьми категориях выдвинут на Национальную театральную премию «Золотая маска» в сезоне 2022-2023. А в конце 2023 года Псковский театр драмы провел шестидневный «Мо Янь фест», посвященный творчеству писателя.

В новом театральном сезоне главную роль в спектакле (акушерки Вань Синь) исполнит актриса петербургского Театра им. Ленсовета Анна Мигицко – 16 и 17 сентября в Пскове, 24 сентября в Санкт-Петербурге.

Ежегодный международный театральный фестиваль в Александринском театре – традиционное знаковое событие в театральной жизни России. Своей целью фестиваль «Александринский» ставит продемонстрировать ведущие направления в национальном театральном искусстве мировой сцены, объединить в своих стенах спектакли корифеев современного театра и молодых режиссеров. К участию в фестивале в этом году приглашены национальные театры и творческие коллективы Сербии, Азербайджана, Бразилии, Вьетнама, Турции. Две премьеры в рамках форума представит сам Александринский театр – спектакли «Екатерина и Вольтер» в постановке главного режиссера Никиты Кобелева (роль Вольтера исполнит народный артист России Игорь Волков, которого с ноября можно будет увидеть в нашем театре в спектакле «Записки нервного капельдинера») и «Мать. Горькая пьеса» Константина Богомолова.