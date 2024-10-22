Сцена / Спектакли

Донецкий молодежный театр покажет в Пскове два спектакля

4 и 5 декабря Донецкий республиканский академический молодежный театр из города Макеевка представит на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина спектакли «Над пропастью во ржи» и «Левша». Об этом Псковской Лете Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

Гастроли, организованные Росконцертом, состоятся в рамках программы «Организация и реализация Всероссийского гастрольно-концертного плана (обменные гастроли) в новых субъектах РФ».

4 декабря Донецкий РАМТ покажет в Пскове спектакль «Над пропастью во ржи» по мотивам культового романа Джерома Дэвида Сэлинджера. Его главный персонаж Холден Колфилд – молодой человек с очень непростым характером, который пытается понять свое предназначение, постепенно приходя к осознанию того, что человек – это частица окружающего его мира и только их единство может подарить истинное счастье бытия.

Жанр спектакля обозначен как «разговор»: режиссер-постановщик Максим Жданович мастерски выстраивает диалог со зрителем и держит в напряжении весь спектакль. Безусловно, постановка о бунте и поиске себя адресована подросткам, но не меньшее впечатление она производит и на взрослых – недаром вокруг романа «Над пропастью во ржи» давно создан ореол книги, «которую должен прочесть каждый», отметили в театре.

5 декабря на большой сцене Псковского театра драмы состоится показ спектакля «Левша» (режиссер также Максим Жданович) по мотивам повести Николая Лескова. «Это рассказ о бесконечной щедрости славянской души и великих русских талантах, о непревзойденных тульских мастерах. Он поднимает вопросы о предназначении каждого из нас, о Божьем даре, о роли человека в жизни страны и об ответственности за будущее. В этом спектакле фантастика переплелась с вечными реалиями жизни – это драматический фарс “с человечкиной душой”», – говорят в театре. Тонкий юмор и светлая грусть, фантастика и узнаваемость, легкость и глубина делают спектакль интересным и для детей, и для взрослых – также он подойдет для семейного просмотра.

Отметим, труппа Донецкого республиканского молодежного театра уже приезжала в Псков со спектаклями «Человек из Подольска» и «Как боги» в 2022 году, которые вызвали положительную реакцию у псковичей.

Псков не единственный город, где выступит Донецкий РАМТ в рамках гастрольного тура. С 19 по 5 декабря 2024 года состоятся гастроли ГБУ Донецкой Народной Республики «Донецкий республиканский академический молодежный театр» в города Лодейное Поле, Вологда, Петрозаводск, Псков, организованные ФГБУК Росконцерт согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, в рамках программы «Организация и реализация Всероссийского гастрольно-концертного плана (обменные гастроли) в новых субъектах РФ».