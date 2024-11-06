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Новогоднюю сказку о рыбаке и рыбке покажут в Печорах

С 16 по 20 декабря 2024 года в городe Печоры состоится восьмой этап культурно-образовательного проекта «Город мастеров». В рамках этого мероприятия запланированы познавательная лекция по истории и традициям православных церковных облачений, а также интерактивный спектакль для детей по сказке Александра Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Проект «Город мастеров» реализуется в Псковской области с апреля 2024 года по июнь 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Восьмой этап станет завершающим в уходящем году и будет проходить бесплатно для всех желающих. Основная цель проекта — выявление талантливой молодежи, развитие их творческих способностей, воспитание в духе патриотизма и поддержка многодетных семей, членов семей участников СВО и малообеспеченных слоев населения.

16 декабря в 15:30 в Свято-Успенской Псково-Печерской семинарии пройдет лекция в рамках мастерской «Живопись и история искусств», которую проведет Ярослав Александрович Стародубцев, член правления Ассоциации создателей православных храмов и произведений сакрального искусства. Участники смогут узнать о многообразии богослужебных традиций и форм, идущих с древних времен.

20 декабря в 11:30 в Печорском районном центре культуры артисты московских театров представят интерактивный спектакль «Новогодняя сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам сказки Александра Пушкина, приуроченный к 225-летию со дня рождения великого поэта. Спектакль будет интересен не только учащимся школ Печор, но и детям младшего школьного возраста.

«Восьмой этап проекта завершает 2024 год. За этот год мы провели много интересных мероприятий, встреч и практических занятий. Творческая молодежь Псковской области проявила интерес к нашему проекту. Впереди нас ждут новые встречи, образовательные и творческие мастер-классы, спектакли и концерты. Всем желаю успехов в Новом году, веселых праздников и до новых встреч!», - отметила заслуженный деятель искусств РФ и президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.