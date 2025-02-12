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Псковский академический театр драмы обнародовал афишу мая

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина обнародовал афишу мая. Зрителей приглашают на спектакль-концерт, посвященный 80-летию Победы, недавние премьеры и другие репертуарные спектакли для взрослых и детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне Псковский театр драмы представит на большой сцене спектакль-концерт «Глядя в небеса…» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Показы состоятся 8, 9, 10 и 11 мая.

В мае пройдут и показы спектакля «Каинова печать», премьера которого намечена на 22 апреля. Над спектаклем по полузабытой пьесе Леонида Андреева (второе название произведения «Не убий») в Пскове работает яркий представитель молодого поколения отечественной режиссуры Тимур Кулов. Напомним, в декабре 2024 года Псковский театр драмы провел фестиваль, посвященный творчеству постановщика.

В афише зрители увидят и премьеры 2024-го: вечер русского романса и русской поэзии «Перекресток» в постановке Дмитрия Месхиева, «Маленькие трагедии» по мотивам произведений А. Пушкина в постановке Гульназ Балпеисовой, комедию Ж.-Б. Мольера «Амфитрион» в постановке Ильгиза Зайниева, комедию итальянского классика К. Гольдони «Влюбленные» в постановке Александры Пайчадзе и современную драму Андрея Иванова «Мой не мой» (пьеса «С училища») в режиссуре Дмитрия Месхиева.

В мае в театральную афишу вернется моноспектакль с Линдой Ахметзяновой «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой (режиссер Александр Суховский). Показы назначены на 22 и 23 мая.

Народный артист России, актер Александринского театра Игорь Волков выступит со спектаклем «Записки нервного капельдинера» по рассказам Михаила Зощенко 17 и 18 мая.

Другие музыкальные программы Пушкинского театра можно будет также посетить в мае: «Постой, паровоз!», «Постой, паровоз! Вторая ходка», «Фламенко», «Гимн любви».

Родителей с маленькими детьми от двух до шести лет приглашают на бэби-спектакли «Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра» и «Большое космическое путешествие».

Многие спектакли репертуара доступны по «Пушкинской карте».