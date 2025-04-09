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Псковский театр драмы объявил дату открытия нового театрального сезона

26 августа новым спектаклем «Битва жизни» откроется 120-й юбилейный сезон Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Сегодня опубликована афиша на август. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Последней премьерой уходящего театрального сезона и первым спектаклем нового станет «Битва жизни» в постановке Андрея Гончарова. Повесть о любви Чарлза Диккенса на большой сцене Псковского театра драмы будет показана 12, 13, 14 июля (закрытие сезона) и 26, 27 августа (открытие сезона).

В августе зрителей приглашают также на свежую премьеру Тимура Кулова «Каинова печать» (28, 31 августа), первые показы которой прошли на малой сцене с 22 по 24 апреля. Театр обратился к забытой пьесе Леонида Андреева, не имеющей подробной сценической истории.

В музыкальной афише – вечер русского романса и русской поэзии «Перекресток» (28 августа), спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» (30 августа) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (31 августа) в постановке Дмитрия Месхиева.

29 и 30 августа к публике выйдет актриса Линда Ахметзянова в монодраме по пьесе Юлии Поспеловой «Говорит Москва» (режиссер Александр Суховский).

На большой сцене 29 и 30 августа дважды покажут спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» «Морфий» режиссера Антона Федорова.