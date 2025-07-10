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Сцена / Спектакли

Спектакли Псковского театра драмы в уходящем сезоне посетили более 60 тысяч зрителей

14.07.2025 13:20|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина подводит итоги 119-го театрального сезона. Сегодня, 14 июля, труппа в третий раз покажет премьеру спектакля Андрея Гончарова «Битва жизни» по мотивам повести Чарлза Диккенса. Новый 120-й театральный сезон откроется в Пскове 26 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театре. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени Пушкина

«Всего за творческий год театр показал 459 репертуарных спектаклей, 14 – гастрольных, а число зрителей возросло до 60-ти тысяч. Каждый вечер мы видели аншлаги, которые подтверждают высокий интерес жителей и гостей города к театру», - отметили в Псковском театре драмы.

В 119-м сезоне театр выпустил пять премьер. В год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина режиссер Гульназ Балпеисова поставила на большой сцене спектакль «Маленькие трагедии». Музыкальную афишу театра пополнил спектакль художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Перекресток» по русским романсам и русской поэзии. Весной Тимур Кулов выпустил в Пскове премьеру по полузабытой пьесе Леонида Андреева «Каинова печать». Юбилею Победы театр посвятил спектакль-концерт на большой сцене «Глядя в небеса…» в постановке Дмитрия Месхиева. Завершила сезон премьера Андрея Гончарова по мотивам повести Чарлза Диккенса «Битва жизни».

Заметим, спектакль «Маленькие трагедии» в этом сезоне посмотрело наибольшее количество человек – почти пять тысяч зрителей с момента премьеры.

В этом творческом сезоне Псковский театр драмы также провел эксклюзивный фестиваль «Кулов-фест», продолживший традицию форумов, посвященных талантливым деятелям современной культуры («Данилов-фест», «Потапов-фест», «Мо Янь фест»). Фестиваль режиссера Тимура Кулова был поддержан Министерством культуры РФ. В нем приняли участие со своими спектаклями Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Акмолинский русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Казанский татарский ТЮЗ им. Г. Кариева, Буинский драматический театр (Республика Татарстан, Буинск). Зрители имели возможность обсудить спектакли с артистами и режиссером.

 

Труппа приняла участие в двух крупных фестивалях. Спектакль «Лягушки» Никиты Кобелева был показан на основной сцене Александринского театра в программе ХV Международного фестиваля «Александринский» в Санкт-Петербурге, а «Амфитрион» Ильгиза Зайниева участвовал во Всероссийском фестивале молодой режиссуры «Ремесло» в Казани. Кроме того, театр впервые гастролировал в Ижевске, где показал спектакли «Морфий» Антона Федорова, «Влюбленные» Александры Пайчадзе, «Пигмалион» Дамира Салимзянова. Обменные гастроли с Русским драматическим театром Удмуртии состоялись в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

На своей сцене Псковский театр драмы во второй раз принял Донецкий республиканский академический молодежный театр из Макеевки.

В 118-м сезоне в труппу театра вошли два артиста – ученик Владимира Рецептера Иван Шарый из Санкт-Петербурга и ученик Александра Суховского, выпускник Псковского областного колледжа искусств Александр Петровский.

По-прежнему высокой остается туристическая привлекательность псковской драмы. Во-первых, большим интересом пользуются спектакли театра, представляемые на фестивалях (например, «Лягушки» в Санкт-Петербурге прошли при переполненном зале Основной сцены Александринского театра), во-вторых, фиксируется посещение театра гостями и из Москвы и Петербурга, и из Северо-Западного региона, и из более отдаленных точек. Об этом свидетельствует и статистика посещений сайта театра: так, за последний год было зарегистрировано 187 тысяч визитов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (на 17 % больше, чем год назад), 124 тысячи визитов из Москвы и области. А всего на главную страницу сайта за год кликнули 1,2 миллиона раз.

С новой благотворительной инициативой выступил в этом сезоне художественный руководитель Псковского театра драмы. В театре были созданы выездные концертные бригады – артисты театра выступали в больницах и госпиталях для раненных военнослужащих. Кроме того, театр продолжил серию бесплатных показов спектаклей, а также безвозмездно передавал билеты в фонды и организации, поддерживающие семьи военнослужащих – участников специальной военной операции. Более 1500 человек посетили спектакли Псковского театра драмы бесплатно.

Псковский театр драмы сердечно благодарит своих зрителей за интерес к театру и приглашает на открытие нового юбилейного 120-го сезона 26 и 27 августа премьерой спектакля Андрея Гончарова «Битва жизни».

Источник: Псковская Лента Новостей
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