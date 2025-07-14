Сцена / Спектакли

50-й показ спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» состоялся в Пскове

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» в постановке художественного руководителя Дмитрия Месхиева был показан в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина в 50-й раз 6 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Первый музыкальный спектакль в репертуаре театра появился в 2021 году. Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» оказался чрезвычайно востребован публикой. Театр видел постоянные аншлаги. По многочисленным просьбам зрителей Дмитрий Месхиев выпустил второй спектакль, ставший самодостаточным продолжением музыкального вечера — «Постой, паровоз! Вторая ходка».

Российский тюремный романс XX столетия, или «блатная песня», или, если угодно, «русский шансон», в его лучших образцах оказывается настоящей сокровищницей песенной лирики, отметили в театре. Среди создателей этих песен — Вертинский и Галич, Алешковский и Евтушенко, даже лауреат Сталинской премии Вера Инбер. «Постой, паровоз» — это не просто концерт, это разговор об истории страны, о ее радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях.

Вместе с автором идеи и режиссером — заслуженным деятелем искусств РФ Дмитрием Месхиевым — в постановочную команду вошли художник заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств Псковской области Александр Стройло и музыкальный руководитель — лауреат премии правительства РФ им. А.В. Луначарского Елена Обухова.

Солистки спектакля — Катя Руч и Александра Кашина, ведущий и вокалист — Сергей Скобелев, музыканты — Борис Федотов, Иван Федоров и Ярослав Погодин.

В 2025-м году в репертуаре Псковского театра драмы уже шесть музыкальных спектаклей в разных театральных пространствах: «Глядя в небеса…», «Случайный вальс», «Фламенко», «Перекресток» и две части «Постой, паровоз!». Живое музыкальное сопровождение есть и в драматическом спектакле «Маленькие трагедии».