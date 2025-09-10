Детский новогодний спектакль готовит псковская филармония

Новый детский новогодний спектакль находится в стадии разработки. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что спектакль имеет только рабочее название.
«Это, наверное, все, что я пока скажу. Все находится в работе, даже название еще какое-то только рабочее есть, которое, соответственно, озвучивать не буду. В общем, следите за нашими анонсами, я думаю, что мы его в ближайшее время анонсируем со всеми подробностями», - добавил Александр Боярков.