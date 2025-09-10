Сцена / Спектакли

Детский новогодний спектакль готовит псковская филармония

Новый детский новогодний спектакль находится в стадии разработки. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Детский спектакль будет идти перед Новым годом у нас практически неделю. Мы не театр, понятно, мы филармония, поэтому для нас это немножко необычная история, вызов, чтобы хорошо сделать этот спектакль. Это спектакль с авторским сценарием, с авторской музыкой», - сказал Александр Боярков.

Он отметил, что спектакль имеет только рабочее название.

«Это, наверное, все, что я пока скажу. Все находится в работе, даже название еще какое-то только рабочее есть, которое, соответственно, озвучивать не буду. В общем, следите за нашими анонсами, я думаю, что мы его в ближайшее время анонсируем со всеми подробностями», - добавил Александр Боярков.