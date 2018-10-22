Сцена / Выставки

Выставка «Талабский пленэр» откроется в галерее «Цех»

Выставка художественных работ, созданных в июне 2018 года во время коллективной поездки на Талабские острова, откроется в галерее «Цех» 25 октября в 18.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, организатором проекта стал известный псковский художник и куратор Николай Москалев, пригласивший к участию в пленэре мастеров живописи из Пскова, Петербурга и Москвы.

Затерянные среди водных просторов неспокойного Псковского озера три маленьких клочка земли, населенные рыбаками и птицами, традиционно привлекают художников своей красотой и поэтичностью. Участников выставки «Талабский пленэр» - художников очень разноплановых, представляющих разные школы и выбирающих разные выразительные средства, объединяет трепетное отношение к натуре, уважение к труду человека и природы.

Пленэр на Талабских островах проходил под эгидой Творческого союза художников России и при участии Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Выставка будет работать с 25 октября по 6 ноября. Галерея «Цех» открыта ежедневно с 16.00 до 19.00. Вход свободный.