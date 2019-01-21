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20 марта откроется выставка художницы из Петербурга Лайлы Мевес «Звук и тишина»

Выставка художницы из Петербурга Лайлы Мевес «Звук и тишина» откроется в галерее «Цех» 20 марта в рамках 45-го Фестиваля русской музыки.

Основу экспозиции составят абстрактные работы, посвященные музыкальным впечатлениям юной художницы и танцовщицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Лайла Лусинэ Мевес родилась в Санкт-Петербурге в 2004 году.

Каждое лето Лайла проводит каникулы у бабушки с дедушкой в Германии в небольшом городе Штаде недалеко от Гамбурга, где она посещает школу свободных искусств. Большая часть ее картин была создана как раз в этой школе.

В августе 2015 года состоялась первая выставка работ Лайлы Мевес. На сегодняшний день выставки прошли в Санкт-Петербурге, Ереване и Владикавказе. На счету юной художницы и победа в международном конкурсе живописи.

Лайла неоднократно выступала на сцене Мариинского театра в операх «Очарованный странник» и «Идиот», а также гастролировала в составе труппы Мариинского театра в Ригу (Латвия) и Нью-Йорк (США).

Сейчас Лайла учится в 9 классе Второй Санкт-Петербургской Гимназии. Она также увлекается танцами и разделяет страсть своей мамы - путешествовать по пустыням разных стран.

Открытие выставки Лайлы Мевес «Звук и тишина» 20 марта в 18:00. Экспозиция продлится до 27 марта. Вход свободный.