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Выставка «Играем в театр» откроется в галерее «Цех»

Детская театральная мастерская «Гвозди» приглашает детей и взрослых на выставку «Играем в театр».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции, 30 марта в 16:00 в галерее «Цех» состоится открытие выставки, подготовленной участниками младшей группы детской театральной мастерской «Гвозди».

Посетив выставку, вы узнаете: кто такой драматург и зачем ему нырять? Что происходит на репетиции, если режиссер недоволен?Существуют ли инопланетяне, и что об этом думают сотрудники театра?

Выставка создана в сотрудничестве с издательством «Самокат» с использованием текстов театрального словаря Рикарду Энрикеша и иллюстраций Андре Летрия. Пришедшие на открытие 30 марта получат возможность купить эту книгу и растянуть удовольствие от игры в театр.

Выставка «Играем в театр» будет работать в галерее «Цех» до 9 апреля, ежедневно с 16.00 до 19.00. Возможно посещение выставки в другое удобное время по предварительной договоренности (телефон для коллективных заявок: (8112) 29-18-24). Вход свободный.