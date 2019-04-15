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В галерее «Цех» пройдет выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе»

С 20 апреля по 20 мая в галерее «Цех» пройдет выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Кто такие остарбайтеры? Почему они оказались в тылу врага в разгар войны? Как сложились их судьбы после возвращения на Родину? Почему им приходилось скрывать факт пребывания в Германии даже от родных? Это лишь некоторые из вопросов, на которые призвана ответить выставка.

В экспозицию вошли фотографии, документы, фрагменты воспоминаний и детали, определявшие быт миллионов советских граждан, угнанных на принудительные работы в Третий Рейх. Их называли остарбайтерами – восточными рабочими – и определяли в самый низ иерархии иностранной рабочей силы, поддерживавшей германскую экономику, в то время как немцы воевали на фронтах Второй мировой. После окончания войны остарбайтеры возвращались домой – в страну, где их считали чуть ли не предателями, а их историю – недостойной упоминания.

Выставка подготовлена Международным историко-просветительским, благотворительным и правозащитным обществом («Международный Мемориал») при поддержке фонда «Память, ответственность и будущее» на основе материалов архива общества «Мемориал». Архив истории принудительного труда сформировался из сотен тысяч писем, пришедших на адрес «Мемориала» в 1990-1991 годах. Спустя почти 30 лет группа московских школьников взялась разобрать коробки с более чем 14 000 документов. В результате их труда почти весь архив был оцифрован, а самые «говорящие» фотографии и документы составили выставку «Postscriptum». Большую помощь в подготовке выставки оказала премия «Просветитель», жюри которой отметило основанную на свидетельствах из архива «Мемориала» работу «Знак не сотрётся. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» как лучшую научно-популярную книгу 2017 года.

До приезда в Псков выставка «Postscriptum» была показана в Москве и Новгороде. Выставка, несомненно, будет интересна старшеклассникам, студентам и всем интересующимся историей Второй мировой войны.

Открытие состоится в галерее «Цех» 20 апреля в 16:00.

Выставка будет открыта для посещения до 20 мая, ежедневно с 16:00 до 19:00. Коллективные посещения возможны и в другое удобное время при согласовании по телефону +7 911 395-77-63 (Марина Николаева).