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Выставка «Театр повседневности» откроется в галерее «Цех» 20 июня

Выставка «Театр повседневности» откроется в галерее «Цех» 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Выставка «Театр повседневности» объединяет молодых художников из Австрии, Германии и России, которые исследуют городскую среду. В своих проектах они изменяют подходы к наблюдению и восприятию города, рассматривая привычные городские ситуации по-новому и неожиданно трансформируя их. «Театр повседневности» предлагает зрителям принять позицию наблюдающего исследователя вместо нейтральной – «просто смотрящего», то есть изучать пространство галереи, взаимодействовать с объектами и свободно, по-своему уникально реагировать на созданное пространство. Так, переключившись на точку зрения вовлеченного участника, можно получить абсолютно новый опыт не только искусства, но и «однообразной, скучной» повседневности – пересоздавать ее, интерпретировать, свободно играть, и, таким образом, становиться ее автором.

Художники: Даниэль Галльметцер, Денис Есаков, Михаил Левиус, Сарра Педде и Руди Раф. Куратор: Людмила Кирсанова.

Открытие выставки состоится 20 июня в 18:00.

Выставка будет открыта для посещения с 21 июня до 14 июля, ежедневно, с 16:00 до 19:00.

Напоминаем, что галерея «Цех» расположена в здании Театрально-концертной дирекции (ул. Пушкина, д. 13)

Даниэль Галльметцер фотограф и визуальный художник, живет и работает в Вене. Галльметцер учился в фотошколе Prager Fotoschule в Линце и в Школе художественной фотографии Фридла Кубелки в Вене. С 2014 года он принимает участие в групповых выставках. Даниэль Галльметцер также работает с медиумом художественной книги: в 2016 он принял участие в Фестивале Фото-книги в Вене, а в 2017 – в проекте о фото-книгах, организованном Музеем Современного искусства в Зальцбурге.

Денис Есаков фотограф архитектуры и визуальный художник, живет и работает в Берлине. Есаков закончил Институт проблем современного искусства в Москве. С 2013 года он принимает участие в многочисленных групповых выставках, среди которых проекты для Музея современного искусства «Гараж», Музея архитектуры имени А. В. Щусева, Союза Московских Архитекторов, Дома Гоголя и 5 Московской международной Биеннале молодого искусства. Денис Есаков стал финалистом конкурса Photo Discovery в 2014 году, а в 2017 вошел в шорт-лист премии ViennaPhotoBookAward.

Михаил Левиус визуальный художник, живет и работает в Москве. Левиус закончил отделение графики в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, является членом Союза Художников России. Участвовал в различных групповых выставках, среди которых проекты для Центрального Дома Художника на Крымском Валу и Инженерного корпуса Третьяковской галереи. В 2018 году открыл 5 персональных выставок в Москве, в том числе в Геологическом Музее им. В.И. Вернадского. Сейчас является резидентом «Открытых студий» на Винзаводе.

Сара Педде визуальная художница и фотограф, живет и работает в Вене. Педде изучала фотографию и медиа искусства в Университете прикладных наук в Билефельде, сейчас заканчивает программу сайт-специфичного искусства в Университете прикладных искусств в Вене. С 2011 года работы Сары Педде принимают участие в различных групповых выставках. Начиная с 2017 года, она публикует самиздат «апокалипсис», в который входят произведения современных поэтов, художников и мыслителей.

Руди Раф фотограф и визуальный художник, живет и работает в Вене и Леобендорфе. Раф учился в Институте Фотографии die Graphische, а также в Институте Исследований в Вене. В 2018 он закончил Академию изобразительных искусств в Вене по классу перформативного искусства и скульптуры и классу фотографии. Начиная с 2011 года, участвует в различных групповых выставках и публикуется в журналах об искусстве. В 2018 году Руди Раф был награжден призом жюри фестиваля фотографии Foto Wien.