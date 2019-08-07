Сцена / Выставки

«Был и я в стране чудесной…» - выставка фотографов из Ниццы откроется в Пскове

Шестнадцать авторов представят свои работы на фотовыставке в галерее «ЦЕХ». Все они – участники клуба «Фотон», который 15 лет назад объединил фотохудожников Французской Ривьеры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Цель ассоциации – продвижение региональных фотографов и содействие им в организации выставок. За годы существования фотоклуба состоялось уже более 100 выставок, как во Франции, так и по всему миру. Выставка в Пскове организована при активной поддержке фотостудии «LIS».

Выставка «Был и я в стране чудесной…» - это Лазурный берег, отражённый множеством глаз. Увидеть город, который живущие здесь называют, как красивую женщину, - «Nissa la Bella», мечтали многие. За вдохновением сюда приезжали поэты, художники и музыканты из разных стран, в том числе, из России. И сегодня французское побережье Средиземного моря остаётся одним из наиболее популярных курортов Европы.

Участники выставки – не туристы, а жители Ниццы, но и им этот город изо дня в день предлагает свежие впечатления. В финале прохладного северного лета французские фотографы хотят разделить эти впечатления с псковскими зрителями.

Выставка откроется 15 августа в 18:00 и будет работать до 2 сентября.

Галерея «ЦЕХ» находится по адресу: ул. Пушкина, д. 13А и открыта ежедневно с 16:00 до 18:00. Вход свободный.