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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Выставка для детей и взрослых откроется в галерее «ЦЕХ» 19 сентября

18.09.2019 10:26|ПсковКомментариев: 0

Художник Наталия Лукомская помогает каждому зрителю встретиться со своим внутренним ребенком. В психологии принято считать, что в каждом человеке есть три состояния: взрослый, родитель и ребёнок. Проживая жизнь, мы всегда переходим из одного состояния в другое. Часто во взрослом состоянии человек забывает про своего внутреннего ребёнка. Но ведь состояние «ребёнка» - это ощущение безусловной любви, искренняя радость и творчество. Проект «Про Девочку» художницы из Москвы Наталии Лукомской - это серия работ о внутреннем мире, о понимании себя. Серия создана для тех, кто еще ищет свое предназначение и сомневается. А также в поддержку тем, кто уже сделал первые шаги по своему пути.

Наталия Лукомская окончила Московский архитектурный институт и работала архитектором в серьёзной компании крупной. Специалист в области проектирования образовательных пространств, а также мама троих детей, она была консультантом «Всемирного Банка», соавтором программ «Рекомендации для архитекторов по реконструкции школ», «Проектирование современного детского сада».

Несколько лет назад Наталия Лукомская поняла, что в ее взрослом мире не хватает легкости и света. Решив кардинально изменить свою жизнь, она оставила офисную работу и посвятила себя рисованию, созданию иллюстрированных детских книг, организации творческих семейных лагерей, арт-фестивалей, образовательных программ для детей и взрослых. За последние два года она приняла участие более, чем в двадцати выставках в России, Франции, Италии, Китае.

Выставка «Про Девочку» откроется в галерее «ЦЕХ» 19 сентября в 18:00 и будет открыта для посещения до 6 октября.

Галерея «ЦЕХ» работает ежедневно с 16.00 до 19.00.

Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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