Сцена / Выставки

В Псковском театре начинается реализация творческого проекта «Псков как зеркало истории православия в России»

Проект будет иметь форму православного фестиваля искусств, включающего театральные, музыкальные и художественные события. Партнером проекта выступает «Лига молодежи Псковской области». Поддержку проекту оказывает министерство культуры РФ, а также Псковская Епархия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Первым мероприятием проекта станет выставка живописи Елены Черкасовой «Возвращение голубки», которая откроется в галерее «ЦЕХ» 10 октября. Елена Черкасова – профессиональный, мастеровитый, но глубоко самобытный православный художник. Она изобретает собственный визуальный язык, вбирающий в себя множество традиций искусства разных эпох: помимо очевидного влияния христианских иконописных традиций, зритель обнаружит в работах Елены Черкасовой отзвуки народного прикладного искусства и наивного искусства Нового времени. «Возвращение голубки», название выставки в псковской галерее «ЦЕХ», призвано символизировать надежду каждого человека на спасение и вечную жизнь.

«Черкасова – сознательный и последовательный христианский художник. Все её картины – это иллюстрации-интерпретации к книгам Ветхого и Нового завета, к псалмам и тропарям, к житиям святых… За ними стоит серьёзный труд души и ума, они удивляют внимательного зрителя и богословской глубиной, и неожиданным поворотом мысли, и остроумными, смелыми решениями. Картины Черкасовой часто хочется назвать вдохновенными и дерзновенными, и это чудесно – смелость мысли и смелость воображения явно входят в число ярких свойств её таланта»

(Михаил Кукин, поэт, филолог, культуролог)

Выставка откроется в галерее «ЦЕХ» 10 октября в 16:00. В программе открытия - концерт ансамбля старинной русской музыки «Будимир» под руководством артиста Псковского театра драмы Максима Плеханова. Прозвучат русские народные песни, духовные стихи, православные канты.

Вход свободный.