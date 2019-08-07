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Православный фестиваль искусств откроется сегодня выставкой «Возвращение голубки» в галерее «Цех»

Православный фестиваль искусств откроется сегодня выставкой «Возвращение голубки» в 16.00 в галерее «Цех» в Пскове.

«На фоне современного искусства, очень разнообразного, громко заявляющего о себе, дерзкого, а порой и агрессивного, Елена Черкасова выделяется особой, некричащей манерой, которую сразу узнаешь. В ее картинах сочетаются тишина и полнокровность жизни, ясность и даже трезвость мышления и ощущение тайны бытия, яркая образность и оптимистическое восприятие мира, мудрость и детский восторг перед чудом… Елена Черкасова дарит зрителю радость, дарит щедро, делясь с каждым тем, что ее переполняет. А переполняют ее вера и любовь к Богу, ликование и благодарность за дар жизни», – пишет о творчестве московской художницы искусствовед Ирина Языкова.

Картины юной Елены Черкасовой приобрели известность в среде московской интеллигенции ещё в начале 1980-х годов. Однако затем художница сознательно отказалась от занятий искусством на долгие 12 лет. Пережив серьезный духовный кризис, она пришла к христианской вере, приняла православное крещение и постепенно целиком ушла в церковную жизнь. Внимательно изучала иконопись, но иконописцем так и не стала. Возвращение к живописи произошло лишь в конце 1990-х, и сама Елена описывала это как внезапно пришедшее понимание иных, иносказательных возможностей говорить о Боге и о своей вере, не прибегая ни к языку иконописи, ни к традиционной реалистической живописи.

Сегодня работы Елены Черкасовой находятся в музейных и частных собраниях в Англии, США, Германии, Бельгии, Франции, Италии, Чехии. Но, пожалуй, самые лучшие работы остались в Москве, в коллекциях друзей художницы. Для выставки в Пскове работы из своих домашних коллекций предоставили:

Яков Тестелец - российский лингвист, специалист в области типологии и синтаксической теории, исследователь кавказских языков. Доктор филологических наук, профессор Учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики РГГУ, заведующий отделом кавказских языков Института языкознания РАН.

Михаил Кукин – поэт, филолог, культуролог. Кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС. Автор книги стихотворений «Коньковская школа». Стихи Михаила Кукина публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов» и др.

Николай Филимонов – культур-треггер и меценат, «человек-оркестр», руководитель музыкального коллектива «Северо-Западной филармонии 57/33». Физик по образованию, работал в Институте космических исследований РАН. С 2005 года – владелец и главный редактор издательства современной поэзии «Издательство Николая Филимонова». Бронзовая медаль издательства Н. Филимонова является частной международной наградой в области русской поэзии. Куратор «Галереи Николая Филимонова», представляющей современное русское искусство.

Константин Гадаев – поэт, сценарист, режиссёр. Сотрудничал со многими художественными галереями в качестве куратора выставок и создателя видеоархивов. Занимался видеоартом. С начала 90-х годов как режиссёр и оператор участвовал в создании нескольких культурно-просветительских телепроектов (например, «Новая антология» на канале «Культура»). Автор пяти сборников стихов: «Опыт счастья», «Июль», «Сквозь тусклое стекло», «Пел на уроке», «Вокшатсо».

Михаил Синёв – кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химической физики РАН.

Протоиерей Андрей Юревич – настоятель храма Живоначальной Троице при Черкасской богадельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата. Архитектор по образованию, отец Андрей 28 лет прожил в Красноярском крае, где руководил Архитектурно-реставрационным отделом Красноярской епархии, был благочинным Енисейского округа.

Кроме этого, на выставке в галерее «Цех» представлено несколько работ Елены Черкасовой из собрания культурно-духовного центра «Покровские ворота».

Культурный центр «Покровские ворота» - просветительский проект, площадка для открытого диалога духовных и культурных традиций Востока и Запада. Основная задача деятельности центра – возрождение христианской культуры посредством реализации творческих и общественных проектов. Это научные и богословские семинары, публичные встречи-диалоги, выставки, концерты, кинопоказы, презентации книг, издательская деятельность.