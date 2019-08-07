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Выставка «Возвращение голубки» открылась в псковской галерее «Цех»

Сегодня, 10 октября, в галерее «Цех» состоялось открытие выставки живописи «Возвращение голубки». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная выставка символизирует начало православного фестиваля искусств.

В галерее «Цех» представлены работы профессиональной православной московской художницы Елены Черкасовой.

Сегодня псковичи смогли увидеть 65 работ художницы, которые она создавала с конца 90-х годов и до сегодняшнего дня.

Открывая выставку, руководитель экспозиционно-выставочного центра ТКД Марина Николаева отметила, что некоторые работы предоставлены прямо из мастерской художницы.

«Несмотря на кажущуюся простоту работ, они довольно глубоки. Все картины - это «иллюстрации» к священным текстам», - отметила Марина Николаева и добавила, что Черкасова переводит сложные темы и материи на язык, понятный даже далеким от церкви людей.

Отметим, что большинство работ художницы в настоящий момент находятся в частных собраниях и музейных коллекциях в разных странах.

На открытии выставки перед зрителями выступил мужской фольклорный ансамбль «Будимир» под руководством артиста Псковского драмтеатра Максима Плеханова.