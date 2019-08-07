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Выставка монет «Магия театра» начала работу в фойе Псковского драмтеатра

Экспозиция под названием «Магия театра» приурочена к Году театра в России. Уже сегодня познакомиться с выставкой смогут зрители спектакля «Отелло». Она организована совместно Псковским театром и Банком России. Псковичи и гости города смогут посетить экспозицию фотографий памятных монет с 11 по 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

На выставке представлены изображения лучших из посвященных театру монет из драгоценных металлов, которые выпустил Банк России. Экспонаты сопровождаются описаниями технических характеристик и историями создания рисунка каждой из монет. Изображения подобраны, исходя из художественного решения, материалов (показаны золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты) и способов чеканки.

История выпуска Центральным банком памятных монет театральной тематики насчитывает ровно тридцать лет - первые из них отчеканены в 1989 году. За это время было выпущено более 100 монет, посвященных театру. 19 из них сегодня представлены вниманию публики в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина. Изображения сопровождаются описанием технических характеристик и историей создания рисунка каждой работы.

Все монеты, представленные на выставке, можно условно разделить на несколько блоков: балет, опера и драма. На них запечатлены великие композиторы, хореографы, режиссеры, актеры и отдельные сцены всемирно известных постановок - «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Спартак».

«Изготовление памятных монет из драгоценных металлов имеет давнюю традицию. Такие монеты регулярно чеканились в течение XIX-XX веков по случаю знаменательных событий или юбилеев», - отметил управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин.

До конца 2019 года на центральных пешеходных улицах и бульварах, в библиотеках, театрах и выставочных центрах 23 городов России можно будет увидеть и другие экспозиции: «Дом для банка» и «250 лет российским бумажным деньгам».

В музеях Банка России собраны интересные коллекции. Сделать их доступнее для жителей самых разных уголков страны призваны 37 выставок, которые этой осенью принимают Казань, Белгород, Нижний Новгород, Псков, Курск, Архангельск, Кострома, Брянск, Великий Новгород, Вологда, Владивосток, Владимир, Йошкар-Ола, Иваново, Ижевск, Калининград, Рязань, Саратов, Сыктывкар, Тверь, Пенза и Петрозаводск.

Жители этих городов, а также псковичи, смогут увидеть интерьеры старинных зданий, в которых работают сотрудники главного банка России, взглянуть на историю страны через ее деньги, познакомиться с уникальными коллекциями российских монет.