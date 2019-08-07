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Две баннерные выставки, посвященные псковскому зодчеству, откроются 4 ноября у стен Псковского Кремля

В День народного единства, 4 ноября в 15:00 на пряслах Псковского Кремля откроется баннерная выставка «Псковичи строители храмов в городах России», посвященная памятникам церковной и оборонительной архитектуры, которые построили псковские зодчие в XVI-XVII веках вне родного города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Открытие выставки пройдет в рамках православного фестиваля искусств «Псков в истории православия в России», инициированного Псковской епархией и лично митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Проект включает в себя театральные, музыкальные и художественные события. Партнёром проекта выступает Псковский драматический театр им.А.С.Пушкина и «Лига молодёжи Псковской области». Поддержку проекту оказывает Министерство культуры РФ.

С давних пор наши зодчие были известны как одни из лучших строителей на Руси, отличавшиеся не только завидным трудолюбием, но и склонностью к архитектурным экспериментам. Неслучайно именно они наряду с итальянскими зодчими были приглашены в Москву для возведения великокняжеских храмов Кремля - Благовещенского собора, Ризоположенской церкви и позднее - знаменитого храма Василия Блаженного. Поработали псковичи и в Казани: в память о них в центре города установлен памятник, один из героев которого - знаменитый псковский зодчий Постник Яковлев.

На баннерных фотографиях выставки «Псковичи строители храмов в городах России» оживут и московские соборы, и Казанский Кремль, и храмы Сергиева Посада, Острова, Свияжска - всех российских городов, где оставили свой след псковичи-архитекторы.

Еще одна баннерная выставка откроется в тот же день 4 ноября в 15:30, ее тема перекликается с темой первой выставки. Выставка «Утраченные Псковские храмы» будет экспонироваться на набережной Великой, по другую сторону Кремлевской стены - примерно там, где сейчас расположена инсталляция «Россия начинается здесь», на верхнем уровне прогулочной части. На этой выставке культовая архитектура Пскова будет показана с другого ракурса. Экспозиция на набережной расскажет о храмах Пскова и области - о том, как они выглядели до революции и как выглядят сейчас. Около 10-20 больших иллюстраций, сопровождаемых короткой текстовой информацией, разместятся на растяжках, устойчивых к порывам ветра.

В список попали церкви, которые и по сей день можно увидеть в Пскове, а также утраченные в разные годы храмы - например, монументальная церковь Николая Чудотворца в Посадниково Новоржевского района, построенная в XVIII веке в стиле псевдоготики. Это одна из трёх церквей «чесменского» типа архитектора Юрием Фельтеном. Сейчас на месте этого величественного храма с «мавританской» колокольней - глухой лес.

Другой пример - церковь Никиты мученика с поля, стоявшая рядом с нынешним железнодорожным мостом. Сейчас здесь размещены хозяйственные строения и шиномонтаж, а еще до войны был храм со звонницей, который в путеводителе по Пскову 1929 года был назван «одним из наиболее красивых среди псковских церквей».

Добавим, что завершающим мероприятием проекта «Псков в истории православия в России» станет масштабный спектакль с авторским сценарием в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Зрители увидят потрясающее зрелище на Большой сцене драмтеатра 7 декабря.

Постановка будет связана с не известными многими страницами истории псковской храмовой архитектуры. Дело в том, что в начале Северной войны в городе под землю ушли четыре монастырских храма: Никольский с Песков, Благовещенский, Пятницкий и Богоявленский с Бродов. Точнее, они исчезли под насыпями земляных бастионов, возведенных по приказу царя Петра I с оборонительной целью. Остатки насыпей можно видеть и сейчас в Кремле и других районах города. По сути эти храмы послужили защите города от шведских войск. Их облик запечатлен на знаменитой иконе «Богородица Псково-Покровская», которая сегодня хранится в Свято-Троицком кафедральном соборе.