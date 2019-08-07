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Выставка «Латгальские зарисовки» откроется в Пскове

«Латгальские зарисовки» - совместная выставка Даугавпилсской народной фотостудии «Ezerzeme - F» и керамистки Уны Гуры откроется 6 декабря в 18.00 в театральной галерее «Цех».

На выставке будут представлены масштабные фотоработы о природе Латгалии, которые были созданы в 2018 году во время подготовки к празднованию столетия Латвии. Некоторые из этих работ ранее были выставлены в Рижском Домском соборе. Остальные фотографии, вошедшие с экспозицию, – результат последнего проекта фотостудии в уходящем 2019 году.

Всего на выставке «Латгальские зарисовки» свои работы представят девять фотографов: Линард Онзулс, Светлана Покуле, Анатолий Киврин, Валерий Цыганков, Ивар Скудра. Юрий Букловский, Мартиньш Онзулс, Петр Муранс, Ивар Сойканс. Отдельную часть экспозиции составят керамические работы Уны Гуры – художника и педагога Даугавпилсского Центра глиняного искусства.

На открытии выставки 6 декабря гостям будет предложено поучаствовать в лотерее и выиграть фотобуклет студии «Ezerzeme – F». Посетители выставки в галерее «Цех» смогут также приобрести фотокнигу «Латгальский пейзаж», подготовленную Даугавпилсской народной фотостудией «Ezerzeme - F» совместно с Латгальским обществом фотографов. Если в экспозиции выставки преобладают осенне-зимние пейзажи, то в фотокнигу вошли отражения ландшафтов Латгалии во все времена года.

Народная фотостудия «Ezerzeme - F» вот уже несколько лет является одним из самых активных творческих объединений города Даугавпилс. Фотовыставки участников студии проходят на различных культурных площадках города, а также выходят за его пределы: в Лиепаю, Юрмалу, Ригу, Прейли, Бауску, Висагинас, а теперь и Псков.

Выставка «Латгальские зарисовки» откроется 6 декабря в 18:00.

Галерея «Цех» находится по адресу: ул. Пушкина, 13а.

Галерея работает ежедневно с 16:00 до 19:00.

Вход свободный.