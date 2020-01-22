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В галерее «Цех» открывается выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина»

Псковичей приглашают на открытие выставки Александра Стройло и Александра Николаева в галерею «Цех» 24 января, в пятницу, в 18.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Пушкинские места Псковщины исследованы, казалось бы, вдоль и поперек. Каждому жителю России знакомо имение поэта Михайловское, где все дышит пушкинским духом и пушкинским мифом. Специалистам хорошо известны адреса, посещаемые поэтом в Пскове и его ближайших окрестностях.

Досадно, однако, что и по сей день многие места, где когда-то бывал или мог бывать Александр Сергеевич, неведомы широкой публике, или незаслуженно забыты. Даже на территории Пушкинского заповедника есть иные дали, прогуливаясь по которым можно так и не встретить явных следов пребывания Пушкина.

Один из подобных удивительных уголков - сельцо Дериглазово, раскинувшееся всего в полуверсте от Михайловского, на противоположном берегу реки Сороти. Авторы путеводителя по Пушкиногорью из серии «Ле пти фюте», изданного к 200-летнему юбилею поэта, о Дериглазове сообщают буквально следующее: «Среди зарослей ольхи, крушины и сейчас просматриваются очертания усадьбы, камни фундамента бывшего господского дома, фрагменты аллей... Сведениями о посещении Пушкиным этого сельца мы не располагаем, но в «деревенских главах» романа «Евгений Онегин» в образах гостей Лариных легко угадываются черты обитателей Дериглазова».

Как не вдохновиться этими лирическими строками, как не проникнуться нежностью к загадочным на первый взгляд дериглазовцам, которых мы, оказывается, смутно помним с детства, как дальних родственников. И вот уже воображение с готовностью рисует нам в их кругу, среди зарослей ольхи и крушины, очертания самого Александра Сергеевича.

В экспозиции, которая будет впервые представлена зрителям в галерее «Цех» 24 января, художники Александр Стройло и Александр Николаев подводят итоги экспедиции в Дериглазово, с необычайной легкостью и свободой фиксируя образы исключительной художественной достоверности.

Выставка откроется 24 января в 18.00 и будет работать до 10 февраля.

Напомним, галерея «Цех» открыта для посещения ежедневно с 16.00 до 19.00.