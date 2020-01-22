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В Пскове открылась выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина»

В пятницу, 24 января, в Пскове в галерее «Цех» состоялось открытие выставки Александра Стройло и Александра Николаева. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, известные художники подводят итоги экспедиции в сельцо Дериглазово, раскинувшееся всего в полуверсте от Михайловского.

Пушкинские места Псковщины исследованы, казалось бы, вдоль и поперек. Каждому жителю России знакомо имение поэта Михайловское, где все дышит пушкинским духом и пушкинским мифом. Специалистам хорошо известны адреса, посещаемые поэтом в Пскове и его ближайших окрестностях.

Досадно, однако, что и по сей день многие места, где когда-то бывал или мог бывать Александр Сергеевич, неведомы широкой публике, или незаслуженно забыты. Даже на территории Пушкинского заповедника есть иные дали, прогуливаясь по которым можно так и не встретить явных следов пребывания Пушкина.

Один из подобных удивительных уголков - сельцо Дериглазово, раскинувшееся всего в полуверсте от Михайловского, на противоположном берегу реки Сороти. Авторы путеводителя по Пушкиногорью из серии «Ле пти фюте», изданного к 200-летнему юбилею поэта, о Дериглазове сообщают буквально следующее: «Среди зарослей ольхи, крушины и сейчас просматриваются очертания усадьбы, камни фундамента бывшего господского дома, фрагменты аллей... Сведениями о посещении Пушкиным этого сельца мы не располагаем, но в «деревенских главах» романа «Евгений Онегин» в образах гостей Лариных легко угадываются черты обитателей Дериглазова».

Выставка будет работать до 10 февраля. Напомним, галерея «Цех» открыта для посещения ежедневно с 16.00 до 19.00.