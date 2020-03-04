Сцена / Выставки

«Никто кроме нас!»: в галерее «Цех» открыта фотовыставка Александра Стройло памяти псковского спецназа и 6-й роты

Со 2 марта в галерее «Цех» работает выставка Александра Стройло, главного художника Псковского театра драмы, заслуженного художника России, члена Союза художников России, «Никто кроме нас!», посвященная 20-летию подвигов псковского спецназа и 6-й роты гвардейцев-десантников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, экспозиция представлена фотографиями известного псковского журналиста и фотокорреспондента Олега Константинова и фотоматериалом из архивов 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

«Фотографии сделаны осенью 1999 года, за четыре месяца до гибели 6-й роты. В Чечню я ездил вместе с псковской делегацией, были на передовой, возили смену псковских десантников, именно их потом меняла наша 6-я рота», - рассказал Олег Константинов.

«Когда мы прилетели в Чечню, нас бросили на передовую, провели по основным точкам на берегу Терека. Двое суток и ночь мы провели там, не спали ни одной минуты, переходили от палатки к палатке, общались с солдатами, офицерами. О браваде и речи не шло. Да, было страшно».

Все это время Олег Константинов снимал. Он уверен, что о войне нужно говорить не с помощью плакатов, а простым человеческим языком. Ему удалось передать с помощью фотографий боль матерей погибших солдат, надежду и веру ребят, прошедших через ужасы войны.

Его фотографии запечатлели проводы десантников, томительное ожидание борта и лётной погоды на капонирах псковского аэродрома… Бескрайние горы, берега неспокойного Терека и взволнованные лица мирных жителей из чеченских сёл. Перед нашими глазами - мчащийся к десантникам на броне БМД настоятель воинского храма Александра Невского, протоиерей Олег ТЭОР, причем без защиты, бронежилета!

«Тогда батюшка дарил молитвословы и нательные крестики гвардейцам, а солдаты в ответ, на коленках, строчили нам, гражданским посланцам из Пскова, письма для родных и близких», - вспоминает автор. - Никто и представить не мог, что будет впереди. Это было время, когда город, область и военные жили в одном ритме и напряжении, когда одни подразделения меняли другие и на месте погибших героев мог оказаться каждый, кто там был».

Уже через 4-5 месяцев страна узнает о подвиге спецназовцев и гвардейцев-десантников.

21 февраля 2000 года в районе поселка Харсеной Чечни группа спецназа, находясь в колонне сопровождения, приняла бой с боевиками. Из 35 бойцов остались в живых двое.

25 человек из числа погибших - разведчики псковской бригады спецназа.

29 февраля – 1 марта 2000 года на высоте 776,0 под чеченским селением Улус-Керт 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка псковских десантников приняла последний бой. Из 90 десантников погибли 84, в том числе 13 офицеров. Десантники ценой своей жизни сорвали проход 2500 боевиков под руководством полевого командира Хаттаба в Дагестан.

6 марта журналист Олег Константинов первым сообщил на первой полосе газеты «Новости Пскова» о гибели роты псковских десантников.

Позже журналист встретился со многими родителями погибших героев, объехал все их могилы, находящиеся на Северо-Западе. Вместе с родителями побывал в Чечне на днях памяти 6-й роты в 2017 году.

Выставка «Никто кроме нас!» в галерее «Цех» будет работать до 21 марта. Галерея «Цех» открыта ежедневно, с 16.00 до 19.00. Вход свободный.

Информацию по проведению экскурсий для школьников можно узнать по т. 8-921-003-15-51 .