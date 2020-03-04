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Выставка медиахудожников откроется 6 июня на сайте Пушкинского театрального фестиваля

02.06.2020 11:31|ПсковКомментариев: 0

В рамках Пушкинского театрального онлайн-фестиваля в день рождения Александра Пушкина, 6 июня, откроется выставка медиахудожников «ЕО Алгоритмы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД. 

Онлайн-выставка «ЕО Алгоритмы» исследует поэтику романа «Евгений Онегин» через метод вычисления алгоритмов его структуры, языка и метра. Отстраняя целостность и привычную образность знаменитого текста, художественные проекты изучают его как машину, внутри которой циркулируют смыслы, языковые конструкции и формы. Художники демонстрируют роман и пересобирают его элементы в новом порядке или применяют его закономерности для создания работ в других медиа. Илона Мотеюнайте, профессор литературы, в предисловии к выставке рассуждает о значении новых подходов в изучении классики и о потенциальных открытиях.

Выставка включает художественные проекты на пересечении дисциплин. Пунктуация «Евгения Онегина» становится партитурой электронной композиции в интерактивной аудиовизуальной инсталляции Пунктофон Андрея Бундина. Артем Верле читает черновики Пушкина и выбирает 35 строчек, 35 моностихов, складывающихся в новый поэтический текст. Андрей Черкасов проводит частотный анализ романа. Srisk Дарьи Шаталовой – это сонификация «Евгения Онегина», где слова используются в качестве формул для генерации звуков. Денис Крюков, пропуская текст через последовательность автоматических переводов и стирая его части, обнаруживает скрытые стихи. Алексей Коханов реконструирует фонетический рисунок романа и исследует его как самостоятельное явление.

Куратор онлайн-выставки - Людмила Кирсанова. За последний год она выступала куратором еще двух проектов, показанных галереей «ЦЕХ» при Псковском театре, – «Театр повседневности» и «Городская среда».

Выставка «ЕО Алгоритмы» откроется 6 июня - в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Начиная с этого дня, посмотреть выставку можно будет на сайте Пушкинского театрального фестиваля pushfest.ru в разделе «Онлайн-выставка».

Теги: #выставка #Пушкин #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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