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Регистрация на посещение «Поезда Победы» в Великих Луках откроется 18 февраля

17.02.2021 12:10|ПсковКомментариев: 0

Выставку «Поезд Победы» жители Великих Лук и гости города смогут посетить 20, 21 и 22 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, она будет находиться на железнодорожной станции Великие Луки.

Посетителям выставки необходимо пройти обязательную регистрацию. Она будет открыта на сайте поездпобеды.рф 18 февраля с 9.00. Посещение выставки возможно только при условии предварительной регистрации. С порядком регистрации можно ознакомиться по ссылке.

В случае успешного прохождения регистрации на электронную почту направят пригласительный билет, который предоставляет возможность на бесплатный просмотр экспозиции одному взрослому (от 18 лет) и их детям (от 6 до 17 лет включительно) без отдельной регистрации. Дети от 12 лет могут посещать экспозицию без взрослых, но при условии регистрации. Все взрослые посетители должны быть зарегистрированы.

Вход на экспозицию будет осуществляться после проверки регистрации в здании железнодорожного вокзала.

Работа выставки будет организована в течение трех дней:

  • 20 февраля с 10.00 до 20.00 (перерыв с 14.00 до 15.00);
  • 21 февраля с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 15.00);
  • 22 февраля с 10.00 до 20.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

«Поделиться впечатлениями от посещения выставки можно в социальных сетях на своих личных страницах. Не забывайте добавлять хештег #поездпобеды», - сказали в пресс-службе.

«Поезд Победы» – это первая в мире передвижная иммерсивная инсталляция. Экспонаты расположены в вагонах подвижного состава поезда. «Однако эта выставка уникальна не только своим расположением, но и своим наполнением. Помимо многофигурных композиций, интересно также ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, - все это позволяет сделать экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного - более острыми. Поезд состоит из 8 вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов», - добавили в пресс-службе.

«Поезд Победы» - масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования России и ОАО «Российские железные дороги».

Авторы идеи и создатели «Поезда Победы» - группа петербургских художников из творческой мастерской «Невский баталист» во главе с Дмитрием Поштаренко. Над проектом работала команда из 70 человек. Медиагруппа «Красный квадрат» стала системным интегратором проекта, разработав специальную IT-систему для управления оборудованием и контентом в поезде.

Организатор проекта в Псковской области – Театрально-концертная дирекция.

Теги: #великие луки #ТКД #Великая Отечественная война #поезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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