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Открыта регистрация на выставку «Поезд Победы» в Великих Луках

Уникальную выставку, расположенную в вагонах брендированного поезда, жители Великих Лук и гости города смогут посетить 20, 21 и 22 февраля. В течение трех дней «Поезд Победы» будет находиться на железнодорожной станции Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда, осуществляющем движение.

В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

«На сегодняшний день в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в "Поезде Победы". Экспозиция уникальна не только скульптурами. Интересно также ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видео-стен, 12 тач-столов, все это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного более острыми», - отмечают организаторы проекта.

Работа выставки будет организована 20, 21 и 22 февраля с 10:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).

Посещение выставки возможно только при соблюдении необходимых санитарных норм, а также при условии предварительной регистрации, которую необходимо пройти 18 февраля на сайте https://поездпобеды.рф.

Для регистрации на выставку на сайте проекта необходимо перейти в раздел «Регистрация», выбрать город, а также интересующую дату. Перед пользователем откроется укрупненное время по 30 минут. После выбора периода, при наличии свободных мест, развернутся временные 5 минутные интервалы (именно такими интервалами малые группы отправляются на экскурсии) и число свободных мест в каждом интервале для удобства планирования. Далее необходимо выбрать среди представленных интересующий интервал, ввести свои фамилию, имя и отчество, контактные и действующие телефон и адрес электронной почты, отметить согласие на обработку данных, подтвердить возраст старше 12 лет и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

В случае успешного прохождения регистрации на электронную почту будет направлен пригласительный билет, который предоставляет возможность на бесплатный просмотр экспозиции одному взрослому (от 18 лет) и их детям (от 6 до 17 лет включительно) без отдельной регистрации.

Дети от 12 лет могут посещать экспозицию без взрослых, но при условии регистрации. Все взрослые посетители должны быть зарегистрированы.

Вход на экспозицию будет осуществляться после проверки регистрации в здании железнодорожного вокзала.

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги».

Организатор проекта в Псковской области – Театрально-концертная дирекция.