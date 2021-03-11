Сцена / Выставки

Фотовыставка «Мы первые!» открылась у Вечного огня в Пскове

Баннерная фотовыставка «Мы первые!» открылась 11 апреля на площади Победы, напротив Вечного огня. Это один из центральных проектов серии мероприятий Псковской области, приуроченных ко Дню космонавтики, 60-летию первого полета человека в космос и 50-летию запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Театрально-концертная дирекция организовала уличную фотовыставку, содержанием которой стали подлинные фотографии, первых советских и российских космонавтов, а также знаковые события из истории отечественной космонавтики.

На 14 стендах размещены 42 выставочных панно. Выставка рассказывает о первом полете человека в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1»; о выдающемся советском ученом, конструкторе и основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве; о старте космического корабля «Союз ТМ-4» с экипажем в составе Владимира Титова, Мусы Манарова и Анатолия Левченко и многом другом.

Есть информация и об интересном космическом факте, связанном с названием Пскова. Оказывается, на бескрайнем звездном небе есть планета Псков, которую открыла Людмила Журавлева, научный сотрудник Крымской обсерватории. Планета находится между Марсом и Юпитером в поясе астероидов. Название ей было присвоено 24 июля 2002 года в день святой равноапостольной Ольги, великой княгини.

«Выставка "Мы первые!" рассказывает о нашей стране, как родине космонавтики. Именно в России зародились первые идеи освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в покорении космического пространства и родились люди, чьи имена прославили нашу страну во всем мире», - отметили организаторы.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках - это областная универсальная научная библиотека, Дом профсоюзов и библиотека для детей и юношества имени Каверина. Участники мероприятия должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Забронировать место можно у администратора областной научной библиотеки: +7 (8112) 72-45-62.