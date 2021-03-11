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Онлайн-выставку «АстроПсков» открыли ко Дню космонавтики

Онлайн-выставку любителей астрономии «АстроПсков» открыли ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос на сайте Театрально-концертной дирекции области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Все фотографии сделали участники клуба любителей астрономии «АстроПсков» и их друзья из других регионов. Как рассказал руководитель проектов «Юного техника» Владимир Колпаков, все астрофото — плод кропотливой многочасовой работы.

«Для получения одной фотографии приходится делать от 10 до 100 фотографий с выдержкой от 20 до 60 секунд. Потом эти фотографии надо обработать в нескольких специальных программах, только после этого получится красивая астрофотография, которую не стыдно показать другим людям. Некоторые фотографии являются результатом нескольких ночных фотосессий!» - пояснил Владимир Колпаков.