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Псковичей приглашают на открытие выставки «Мыслеткань»

5 мая в 18:00 в галерее «ЦЕХ» Псковского театра драмы откроется выставка петербургского художника, известного под псевдонимом Iskander. На выставке будет представлена серия работ, объединенных оригинальным живописным методом и концепцией, берущей начало в философии русского космизма XX века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

«Движущей силой художественного проекта стала попытка визуализации символических взаимосвязей между бесконечным множеством разнонаправленных, но не хаотичных идей, порожденных человеческим разумом. Мысли-нити, сплетаясь в затейливую ткань, формируют пантеон выдающихся представителей человечества. Представленные портреты ученых, писателей, философов – лишь фрагменты безграничного духовного полотна, а их мысли – энергия космоса, закручивающегося вокруг стержня времени», - рассказали организаторы выставки.

Живописные работы, представленные в галерее «ЦЕХ», отличаются необычайной пластической выразительностью и при этом отчетливо программны по своему содержанию. Дать адекватное описание формальной стороне этих произведений практически невозможно («это надо видеть»), в то время как описать содержательную сторону легко. Суть изображения может быть передана простым называнием имен, каждое из которых запускает в сознании слушателя поток ассоциаций, проекций, оценок, отношений и умозаключений, отметили в театре.

Выставка будет открыта для посещения до 6 июня ежедневно с 16:00 до 19:00. Галерея «ЦЕХ» расположена в новом здании Псковского театра (улица Пушкина, 13). Вход свободный.