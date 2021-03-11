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Выставка «Достоевский и коронавирус» работает в Пскове

Выставка псковского художника Александра Стройло работает в галерее «Цех». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра драмы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы

В театральной галерее «Цех» работает выставка главного художника Псковского театра драмы, заслуженного художника РФ Александра Стройло «Достоевский и коронавирус». Ее открытие прошло в рамках программы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

Достоевский – одна из сквозных тем в творчестве художника. Еще в 80-е годы Александр Стройло работал на кинокартинах по Достоевскому, а совсем недавно вернулся к этому автору уже в театре (Александр Стройло – автор костюмов и сценографии к спектаклю «Село Степанчиково и его обитатели»).

Художник Александр Стройло известен и в театральном мире, и в кинематографе, но нагляднее всего его многогранный дар раскрывается в искусстве авторской книги, отметили в театре.

«Прямые истоки творческого метода Стройло можно обнаружить в русском, а затем и советском авангарде первых десятилетий ХХ века, когда изобразительное искусство активно устремилось за пределы плоскости и занялось поисками баланса между изображением, текстом и конструкцией. Все это складывается в особенный язык, для овладения которым художнику требуется максимум изобретательности и хорошая школа – мастерство, дающее смелость и легкость почерка, в сочетании с педантичностью и вниманием к деталям. А вот высказывание, созданное Стройло на этом языке, выдает его принадлежность к художникам совсем другого, позднего советского поколения. Абсурд, ирония, нагромождение аллюзий, смешение высокого стиля с просторечьем – в постмодернистскую топку этого паровоза бросается все, до чего только может дотянуться рука художника», - рассказали в псковском драмтеатре.

Главный художник Псковского драмтеатра оформил десятки спектаклей и множество кинокартин. Работы художника находятся в государственных музеях России и за рубежом. Его персональные выставки проходили в Дюссельдорфе, Мюльхайме, Неймегене, Амстердаме, Перте, Москве.

В экспозиции представлены авторские книги, эскизы к фильмам и спектаклям, художественный текстиль с Достоевским авторства Стройло.

Выставка продлится до 3 октября в театральной галерее «Цех» на улице Пушкина, 13А. Часы работы: с 16.00 до 19.00. Вход свободный.