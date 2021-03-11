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Выставка петербургского художника-графика откроется в Пскове

Выставка петербургского художника Александра Бихтера откроется в галерее «ЦЕХ» 14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

В экспозицию войдет около сотни живописных и графических работ.

На своей странице в социальной сети Александр Бихтер называет себя свободным художником. «Это устойчивое словосочетание для обозначения профессионального статуса, вполне может использоваться и как характеристика творческого метода. Свобода, смелость, яркость, свежесть взгляда – всё это несомненные качества художественного языка Бихтера. Но одновременно и неразрывно с этим – тонкость, деликатность, интеллектуализм, бережное наследование образцам высокой культуры», - отметили в театре.

Александр Бихтер родился в 1951 году в Ленинграде. Учился в Институте культуры и в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной. Работал травильщиком клише в цинкографском цехе типографии имени Ивана Федорова, дизайнером на заводе «Пластприбор», руководил изостудией при подростковом клубе «Смена», а также сотрудничал с издательством «Детгиз» в качестве книжного графика.

С 1983 года Александр Бихтер - участник Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ), с 1994 года – член Союза художников России.

Работы художника находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Музея нонконформистского искусства, Государственного музея «Царскосельская коллекция», ЦВЗ «Манеж», а также во многих частных собраниях в России и за рубежом.

Открытие выставки состоится 14 октября в 18:00 в галерее «ЦЕХ» на улице Пушкина, 13.

На входе необходимо предъявить документа о вакцинации от коронавирусной инфекции или о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

Выставка будет работать до 4 ноября. Галерея «Цех» открыта ежедневно с 16:00 до 19:00 (посещение в другое время возможно по запросу). Вход свободный.